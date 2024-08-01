Чегодарь Василий Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Чегодарь Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодарь Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чегодарь Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1927
Дочь: Бажан (Чегодарь) Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно