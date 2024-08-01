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Чегодарь Василий Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Чегодарь Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегодарь Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чегодарь Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.05.1927

Дочь: Бажан (Чегодарь) Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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