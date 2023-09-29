Уткин Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1966

Дочь: Чарушина Ермолаева Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Уткина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
18.06.1974

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Уткина Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Нина Николаевна

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