Уткин Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1966
Дочь: Чарушина Ермолаева Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Уткина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
18.06.1974
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Уткина Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Нина Николаевна