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Рогов Василий Иванович

Место рождения

Бординичи, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

08.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1949

Отец: Рогов Иван Тимофеевич

Мать: Рогова Анна Федоровна

Бординичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
16.04.1977

Дочь: Астапова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Рогова Лариса Владимировна

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
19.12.1983

Дочь: Кириченко Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Рогова Лариса Владимировна

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Лариса Владимировна

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