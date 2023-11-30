Рогов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.12.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1949
Отец: Рогов Иван Тимофеевич
Мать: Рогова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
16.04.1977
Дочь: Астапова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Рогова Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
19.12.1983
Дочь: Кириченко Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Рогова Лариса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно