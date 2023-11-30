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Чиркова Татьяна Ивановна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.01.1955

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955

Отец: Чирков Иван Матвеевич

Мать: Чиркова Анна Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.12.1976

Муж: Чернобровкин Николай Николаевич

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернобровкин Николай Николаевич

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1986

Сын: Чернобровыми Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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