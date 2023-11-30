Чиркова Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955
Отец: Чирков Иван Матвеевич
Мать: Чиркова Анна Ивановна
Бракосочетание
18.12.1976
Рождение ребёнка
09.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернобровкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1986
Сын: Чернобровыми Сергей Николаевич
Отец ребёнка: не указан