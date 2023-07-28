Ловчикова (Завалишина) Анна Семёновна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1912
Дочь: Христофорова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно