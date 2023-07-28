Ловчикова (Завалишина) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Завалишина) Анна Семёновна

Место рождения

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

После 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.12.1912

Дочь: Христофорова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Илларионович

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Ловчиков Алексей Илларионович

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Алексей Илларионович

Смерть
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область