Петранова Ларитина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петранова Ларитина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1873

Сын: Василий Евстафьев

Отец ребёнка: Евстафий Михайлов

Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.

Сын: Петранов Иван Евстафьев

Отец ребёнка: Евстафий Михайлов

Новики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Петранова Марья Евстафьева

Отец ребёнка: Евстафий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафий Михайлов

Смерть
Неизвестно