Петранова Ларитина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1873
Сын: Василий Евстафьев
Отец ребёнка: Евстафий Михайлов
Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.
Отец ребёнка: Евстафий Михайлов
Новики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Петранова Марья Евстафьева
Отец ребёнка: Евстафий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстафий Михайлов
Смерть
Неизвестно