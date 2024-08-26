Исаев Максим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1827 ст.
Мать ребёнка: Исаева Параскева Архиповна
Рождение ребёнка
11.07.1831 ст.
Дочь: Исаева Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Исаева Параскева Архиповна
Смерть
Неизвестно