Бессмертных александрович александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессмертных александрович александрович

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

10.11.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Бессмертных мария александровна

Мать ребёнка: Бессмертных марина владимировна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Бессмертных арсений александрович

Мать ребёнка: Бессмертных марина владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессмертных марина владимировна

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