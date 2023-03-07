Бессмертных александрович александрович
Место рождения
Дата рождения10.11.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Бессмертных мария александровна
Мать ребёнка: Бессмертных марина владимировна
Рождение ребёнка
1991
Сын: Бессмертных арсений александрович
Мать ребёнка: Бессмертных марина владимировна
Бракосочетание
Неизвестно