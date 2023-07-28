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Каменко Надежда Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1979

Отец: Каменко Александр Васильевич

Мать: Каменко Ирина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург