Зябочкин Валерий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1966
Рождение ребёнка
22.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлестова Наталья Юрьевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1996
Дочь: Зябочкина Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Хлестова Наталья Юрьевна