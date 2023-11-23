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Зябочкин Валерий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1966

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1966

Отец: Зябочкин Анатолий Идиатуллович

Мать: Жилина Дина Владимировна

Рождение ребёнка
22.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлестова Наталья Юрьевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1996

Дочь: Зябочкина Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Хлестова Наталья Юрьевна

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