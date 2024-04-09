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Игнатей Касьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Около 1645 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Касьянка Ананьин

Мать: Огрофена Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Стефанида Игнатьева

Мать ребёнка: Оксинья Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Офросинья Игнатова

Мать ребёнка: Оксинья Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Василей Игнатов

Мать ребёнка: Оксинья Кузьмина

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