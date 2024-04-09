Игнатей Касьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Касьянка Ананьин
Мать: Огрофена Кондратьева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Стефанида Игнатьева
Мать ребёнка: Оксинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Офросинья Игнатова
Мать ребёнка: Оксинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Василей Игнатов
Мать ребёнка: Оксинья Кузьмина