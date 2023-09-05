Пономарёв Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1978
Сын: Пономарёв Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Пономарёва Вера Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1984
Сын: Пономарёв Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Пономарёва Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно