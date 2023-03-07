Туркин Валентин Константинович
Место рождения
Дата рождения15.02.1887
Дата смерти10.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910 по 1958
Смерть
10.01.1958