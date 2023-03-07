Туркин Валентин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Валентин Константинович

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

15.02.1887

Дата смерти

10.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Место жительства
С 1905 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.01.1958
Москва, город федерального значения Москва
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