Безгодов Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения15.11.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1800
Отец: Безгодков Иван Варлаамов
Мать: Безгодова Вера Иванова
ГАКО (Курган). 235.4.31 МК Камышевское 1880 Лл. 38 об. – 39 Р89. 16 (17) ноября. Григорий Д.Ожогиной кр. Иван Варлаамов Безгодов и зже Вера Иванова, оба православные. В: д.Ожогиной кр. Иосиф Иларионов... Показать все
Смерть
Неизвестно