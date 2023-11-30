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Безгодов Григорий Иванов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

15.11.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1800

Отец: Безгодков Иван Варлаамов

Мать: Безгодова Вера Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.4.31 МК Камышевское 1880 Лл. 38 об. – 39 Р89. 16 (17) ноября. Григорий Д.Ожогиной кр. Иван Варлаамов Безгодов и зже Вера Иванова, оба православные. В: д.Ожогиной кр. Иосиф Иларионов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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