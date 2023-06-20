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Коврижных Игнатий Емельянович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

26.05.1861

Дата смерти

11.06.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1861

Отец: Коврижных Емельян Северьянович

Мать: Евдокия Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
11.06.1861
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной