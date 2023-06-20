Коврижных Игнатий Емельянович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Дата рождения26.05.1861
Дата смерти11.06.1861
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1861
Отец: Коврижных Емельян Северьянович
Мать: Евдокия Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
11.06.1861
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной