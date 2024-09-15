Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калмацуй Фёдор
Рождение ребёнка
1857
Сын: Калмацуй Василий
Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1860
Сын: Семен
Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Калмацуй) Анастасия
Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Калмацуй) Анна
Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор