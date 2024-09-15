Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмацуй Фёдор

Рождение ребёнка
1857

Сын: Калмацуй Василий

Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1860

Сын: Семен

Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Калмацуй) Анастасия

Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Калмацуй) Анна

Отец ребёнка: Калмацуй Фёдор

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