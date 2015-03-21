Шишкарёва (Алиферова) Галина Анатольевна
Место рожденияг. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Дата рождения04.06.1950
Дата смерти21.03.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1950
Отец: Алиферов Анатолий Захарович
Мать: не указана
г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.2015
г. Бийск, Алтайский край, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Городское нагорное кладбище, г. Бийск