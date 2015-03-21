Шишкарёва (Алиферова) Галина Анатольевна 04.06.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШишкарёва (Алиферова) Галина Анатольевна

Шишкарёва (Алиферова) Галина Анатольевна

avatar

Место рождения

г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР

Дата рождения

04.06.1950

Дата смерти

21.03.2015

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1950

Отец: Алиферов Анатолий Захарович

Мать: не указана

г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Анатолий Кондратьевич

Смерть
21.03.2015
г. Бийск, Алтайский край, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Городское нагорное кладбище, г. Бийск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.