Вшивцева (Санникова) Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Санникова) Евдокия Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Вшивцев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфёнович

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Парфёнович

Смерть
После 1763
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