Вшивцева (Санникова) Евдокия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфёнович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Парфёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763