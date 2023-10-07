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Бавин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1956

Отец: Бавин Иван Яковлевич

Мать: Бавина Зинаида Ефимовна

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