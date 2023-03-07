Трубникова (Карпантье) Ольга Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Карпантье) Ольга Эдуардовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.12.1861

Дата смерти

19.08.1904

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1897

Муж: Трубников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1898

Дочь: Матвеева Алла Андреевна

Отец ребёнка: Трубников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1899

Дочь: Мариамна Андреевна

Отец ребёнка: Трубников Андрей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.08.1904
Похороны
22.08.1904
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичий монастырь
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