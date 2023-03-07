Трубникова (Карпантье) Ольга Эдуардовна
Место рождения
Дата рождения26.12.1861
Дата смерти19.08.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1897
Рождение ребёнка
24.04.1898
Дочь: Матвеева Алла Андреевна
Отец ребёнка: Трубников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1899
Дочь: Мариамна Андреевна
Отец ребёнка: Трубников Андрей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.08.1904
Похороны
22.08.1904
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичий монастырь