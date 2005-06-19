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(Дурицкая) Елена Николаевна

Место рождения

Украина,Житомирская обл.Володарск-Волынский район,с.Калиновка(Федоровка)

Дата рождения

28.05.1913

Дата смерти

19.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1913

Отец: Дурицкий Николай Киприанович

Мать: Анна Игнатьевна

Украина,Житомирская обл.Володарск-Волынский район,с.Калиновка(Федоровка)
Бракосочетание
27.11.1937

Муж: Nickel Gerbert

с.Млынок,Володарск-Волынский район,Житомирской области
Рождение ребёнка
13.02.1939

Дочь: Зинаида Гербертовна

Отец ребёнка: Nickel Gerbert

Рождение ребёнка
30.06.1947

Сын: Никкель Александр Гербертович

Отец ребёнка: Nickel Gerbert

Рождение ребёнка
21.08.1951

Дочь: Татьяна Гербертовна

Отец ребёнка: Nickel Gerbert

РСФСР,Свердловская обл.,г.Краснотурьинск
Смерть
19.06.2005
Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия