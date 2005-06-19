(Дурицкая) Елена Николаевна
Место рожденияУкраина,Житомирская обл.Володарск-Волынский район,с.Калиновка(Федоровка)
Дата рождения28.05.1913
Дата смерти19.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1913
Отец: Дурицкий Николай Киприанович
Мать: Анна Игнатьевна
Украина,Житомирская обл.Володарск-Волынский район,с.Калиновка(Федоровка)
Бракосочетание
27.11.1937
Муж: Nickel Gerbert
с.Млынок,Володарск-Волынский район,Житомирской области
Рождение ребёнка
13.02.1939
Дочь: Зинаида Гербертовна
Отец ребёнка: Nickel Gerbert
Рождение ребёнка
30.06.1947
Сын: Никкель Александр Гербертович
Отец ребёнка: Nickel Gerbert
Рождение ребёнка
21.08.1951
Дочь: Татьяна Гербертовна
Отец ребёнка: Nickel Gerbert
РСФСР,Свердловская обл.,г.Краснотурьинск
Смерть
19.06.2005
Краснотурьинск, Свердловская Область, Россия