Нестерова (Мыркина) Дарья Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мыркин Гурий Осипович
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Нестерова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Нестерова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
24.11.1913
Сын: Нестеров Николай Иванович
Отец ребёнка: Нестеров Иван Клементьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Нестерова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно