Нестерова (Мыркина) Дарья Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Мыркина) Дарья Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мыркин Гурий Осипович

Мать: Мыркина Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Нестерова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Клементьевич

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Нестерова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Клементьевич

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1913

Сын: Нестеров Николай Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Клементьевич

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Нестерова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Клементьевич

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Иван Клементьевич

Смерть
Неизвестно
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