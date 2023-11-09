Суров Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1988
Рождение ребёнка
21.10.2016
Дочь: Сурова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2023
Дочь: Сурова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности