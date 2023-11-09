Суров Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суров Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1988

Отец: Суров Василий Александрович

Мать: Сурова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
21.10.2016

Дочь: Сурова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.2021

Сын: Суров Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.2023

Дочь: Сурова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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