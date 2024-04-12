Куненков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
08.?.1911
Дочь: Куненкова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.07.1913
Дочь: Куненкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно