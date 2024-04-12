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Куненков Иван Михайлович

Место рождения

Саларьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Саларьево, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.?.1911

Дочь: Куненкова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.07.1913

Дочь: Куненкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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