Брехов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Ахукова Александра
Рождение ребёнка
1955
Сын: Брехов Геннадий
Мать ребёнка: Ахукова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахукова Александра
Смерть
?.04.1987
Причина смерти: Самоубийство