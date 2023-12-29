Брехов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брехов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Ахукова Александра

Рождение ребёнка
1955

Сын: Брехов Геннадий

Мать ребёнка: Ахукова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахукова Александра

Смерть
?.04.1987
Причина смерти: Самоубийство
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