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Матвей Савельев
Матвей Савельев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1658
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Савелий Фролов
1627 г.р.
Мать
Кристина Агафонова
1635 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец:
Савелий Фролов
Мать:
Кристина Агафонова
Смерть
Неизвестно
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