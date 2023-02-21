Брезгин Федор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брезгин Федор Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брезгин Данила Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Павел Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брезгина Светлана Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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