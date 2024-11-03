Сидорова (Чернова) Мария (Александра?) Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов Антип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров ?
Крещение
07.03.1904 ст.
Восприемник
30.06.1906 ст.
Петр Дмитриевич Пальцев
Восприемник
23.03.1910 ст.
Гавриил Дмитриевич Пальцев
Смерть
Неизвестно