Сидорова (Чернова) Мария (Александра?) Антиповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидорова (Чернова) Мария (Александра?) Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Антип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров ?

Крещение
07.03.1904 ст.
Восприемник
30.06.1906 ст.
Петр Дмитриевич Пальцев
Восприемник
23.03.1910 ст.
Гавриил Дмитриевич Пальцев
Смерть
Неизвестно

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