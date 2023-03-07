Скупченко (Борков) Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Борков Матвей Иванович
Мать: Боркова Анна Дмитриевна
Место жительства
До 1942
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Попал в плен (военное)
С ?.12.1943 по 1945
Бракосочетание
После 1945
Жена: Скупченко Лидия
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Скупченко Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Скупченко Лидия
Павлодар (Казахстан)
Смерть
1956
Павлодар (Казахстан)