Скупченко (Борков) Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скупченко (Борков) Григорий Матвеевич

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Борков Матвей Иванович

Мать: Боркова Анна Дмитриевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
До 1942
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Попал в плен (военное)
С ?.12.1943 по 1945
Бракосочетание
После 1945

Жена: Скупченко Лидия

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Скупченко Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Скупченко Лидия

Павлодар (Казахстан)
Смерть
1956
Павлодар (Казахстан)
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