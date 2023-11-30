Вершинин Федор Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1897
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1897
Отец: Вершинин Иннокентий
Мать: Вершинина евдокия
Рождение ребёнка
13.06.1954
Сын: Вершинин Виталий Федорович
Мать ребёнка: Вершинина Валентина леонтьевна
Курганская обл, Макушинский р-н
Смерть
1961
Рассвет, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Несчастный случай