Вершинин Федор Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Федор Иннокентьевич

Место рождения

Кокорево, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

02.02.1897

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1897

Отец: Вершинин Иннокентий

Мать: Вершинина евдокия

Кокорево, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.06.1954

Сын: Вершинин Виталий Федорович

Мать ребёнка: Вершинина Валентина леонтьевна

Курганская обл, Макушинский р-н
Смерть
1961
Рассвет, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Несчастный случай
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