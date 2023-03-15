Филатова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Филатов Павел
Отец ребёнка: Филатов Михаил
Рождение ребёнка
24.01.1920
Сын: Филатов Иван
Отец ребёнка: Филатов Михаил
Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Филатов Николай
Отец ребёнка: Филатов Михаил
Смерть
Неизвестно