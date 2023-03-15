Филатова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Филатов Павел

Отец ребёнка: Филатов Михаил

Рождение ребёнка
24.01.1920

Сын: Филатов Иван

Отец ребёнка: Филатов Михаил

Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Филатов Николай

Отец ребёнка: Филатов Михаил

Смерть
Неизвестно
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