Фокина Зинаида Романовна
Место рождения
Дата рождения24.10.1920
Дата смерти21.03.1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1920
Отец: Фокин Роман Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рак Аркадий Андреевич
Бракосочетание
24.05.1945
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
16.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.1995