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Фокина Зинаида Романовна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

24.10.1920

Дата смерти

21.03.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1920

Отец: Фокин Роман Дмитриевич

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рак Аркадий Андреевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
24.05.1945

Муж: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
21.03.1995
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