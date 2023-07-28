Трубицын Андрей Елисеев
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Трубицын Елисей Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
24.07.1882
Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
17.11.1893
Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
11.04.1897
Дочь: Александра Андреева
Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Агафья Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Островное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно