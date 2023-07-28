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Трубицын Андрей Елисеев

Место рождения

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Трубицын Елисей Андреев

Мать: не указана

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Трубицын Алексей Андреев

Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
24.07.1882

Сын: Трубицын Борис Андреев

Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
17.11.1893

Сын: Трубицын Платон Андреев

Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.04.1897

Дочь: Александра Андреева

Мать ребёнка: Трубицына Агафья Ефимова

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Агафья Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Островное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно