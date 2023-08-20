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Парасковья Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Назар Марков

Мать: Парасковья Тимофеева

1763 – 9
Бракосочетание
До 1782

Муж: Алексей Григорьев

Ивинский погост, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
1782 – выдана в замужество того же погоста Ивинской волости деревни Федоровской за крестьянина Алексея Григорьева
Смерть
Неизвестно