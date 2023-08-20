Парасковья Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Назар Марков
Мать: Парасковья Тимофеева
1763 – 9
Бракосочетание
До 1782
Муж: Алексей Григорьев
Ивинский погост, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
1782 – выдана в замужество того же погоста Ивинской волости деревни Федоровской за крестьянина Алексея Григорьева
Смерть
Неизвестно