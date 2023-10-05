Сретенская Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1847
Дочь: Соболева Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Сретенский Карп Петров
Село Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Смерть
После 1867
село Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославской губерении