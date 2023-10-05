Сретенская Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сретенская Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1847

Дочь: Соболева Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Сретенский Карп Петров

Село Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Смерть
После 1867
село Георгиевское в Раменье, Рыбинский уезд, Ярославской губерении
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