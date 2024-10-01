Степанюк Кирилл Парфентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанюк Кирилл Парфентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанюк (Столярова) Валентина (Александра) Фёдоровна (Павловна)

Рождение ребёнка
1947

Сын: Степанюк Вячеслав Кириллович

Мать ребёнка: Степанюк (Столярова) Валентина (Александра) Фёдоровна (Павловна)

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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