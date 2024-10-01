Степанюк Кирилл Парфентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Степанюк Вячеслав Кириллович
Мать ребёнка: Степанюк (Столярова) Валентина (Александра) Фёдоровна (Павловна)
Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно