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Матвей Петров

Место рождения

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Петр Данилов

Мать: Ирина Сергеева

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Павел Матвеев

Мать ребёнка: Офимья Маркова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Катерина Петрова

Мать ребёнка: Офимья Маркова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Григорей Матвеев

Мать ребёнка: Офимья Маркова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
1782
откуда: Григорьево куда: Лесникова в соответствии с ревизией 02.07.1782 Ф.301, ОП.5, Д.72 4-ревизия экономических крестьян Меленковской округи Владимирской губернии Села Заколпья крестьяне титул стр. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Матвеев

Мать ребёнка: Офимья Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офимья Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1785
Лесниково, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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