Матвей Петров
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Петр Данилов
Мать: Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1751
Сын: Павел Матвеев
Мать ребёнка: Офимья Маркова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Катерина Петрова
Мать ребёнка: Офимья Маркова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Григорей Матвеев
Мать ребёнка: Офимья Маркова
Место жительства
1782
откуда: Григорьево куда: Лесникова в соответствии с ревизией 02.07.1782 Ф.301, ОП.5, Д.72 4-ревизия экономических крестьян Меленковской округи Владимирской губернии Села Заколпья крестьяне титул стр. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Матвеев
Мать ребёнка: Офимья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Офимья Маркова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785
Лесниково, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область