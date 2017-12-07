Осочникова (Губа) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1935
Дата смерти07.12.2017
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1935
Отец: Губа Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черномордик (Осочникова) неизвестно Алексеевна
Отец ребёнка: Осочников Алексей Алексеевич
Бракосочетание
05.07.1958
ЗАГС Свердловского района. Предполагаю, что г. Москвы.
Развод
12.05.1966
Смерть
07.12.2017
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Захоронение - Ковалевское кладбище, г. санкт Петербург.