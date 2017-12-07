Осочникова (Губа) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осочникова (Губа) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1935

Дата смерти

07.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ХУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1935

Отец: Губа Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черномордик (Осочникова) неизвестно Алексеевна

Отец ребёнка: Осочников Алексей Алексеевич

Бракосочетание
05.07.1958

Муж: Осочников Алексей Алексеевич

ЗАГС Свердловского района. Предполагаю, что г. Москвы.
Развод
12.05.1966

Муж: Осочников Алексей Алексеевич

Смерть
07.12.2017
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Захоронение - Ковалевское кладбище, г. санкт Петербург.

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