Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фалюшина Анастасия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фалюшина Анастасия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалюшина Анастасия