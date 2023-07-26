Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фалюшина Анастасия
Рождение ребёнка
25.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фалюшина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фалюшина Анастасия