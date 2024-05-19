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Белов Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Ирина Львовна

Мать ребёнка: Белова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельдяева Наталья Львовна

Мать ребёнка: Белова Зинаида

Рождение ребёнка
15.05.1958

Дочь: Тимофеева (Белова) Елена Львовна

Мать ребёнка: Белова Зинаида

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