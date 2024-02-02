Jaunais Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1894
Дочь: Чулка (culka) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)
Отец ребёнка: Grunstein Kahrlis
Рождение ребёнка
11.12.1896
Дочь: Grunstein (грунштейн) Ottilie (Оттилия)
Отец ребёнка: Grunstein Kahrlis
Рождение ребёнка
18.07.1898
Сын: Grunstein Янис (Jahnis) Grunstein
Отец ребёнка: Grunstein Kahrlis