Jaunais Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jaunais Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1894

Дочь: Чулка (culka) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)

Отец ребёнка: Grunstein Kahrlis

Рождение ребёнка
11.12.1896

Дочь: Grunstein (грунштейн) Ottilie (Оттилия)

Отец ребёнка: Grunstein Kahrlis

Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Grunstein Янис (Jahnis) Grunstein

Отец ребёнка: Grunstein Kahrlis

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