Юрина Варвара Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смерти06.05.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1862
Муж: Юрин Петр Николаев
Рождение ребёнка
29.05.1866
Сын: Юрин (юрцов) Федор Петров
Отец ребёнка: Юрин Петр Николаев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Юрина Мария Петрова
Отец ребёнка: Юрин Петр Николаев
Смерть
06.05.1899