Юрина Варвара Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина Варвара Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

06.05.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1862

Муж: Юрин Петр Николаев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1866

Сын: Юрин (юрцов) Федор Петров

Отец ребёнка: Юрин Петр Николаев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Юрина Мария Петрова

Отец ребёнка: Юрин Петр Николаев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
06.05.1899