Мухина (Мочалина) Юлия Олеговна
Место рожденияРоссия город Тула
Дата рождения18.01.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1976
Россия город Тула
Бракосочетание
11.08.2001
Россия город Тула
Рождение ребёнка
30.12.2007
Сын: Мухин Егор Андреевич
Отец ребёнка: Мухин Андрей Александрович
Россия город Тула
Рождение ребёнка
18.05.2011
Дочь: Маргарита Андреевна
Отец ребёнка: Мухин Андрей Александрович
Россия город Тула
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - терапевт
Место жительства
Неизвестно
Россия город Тула