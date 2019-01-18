Мухина (Мочалина) Юлия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина (Мочалина) Юлия Олеговна

Мухина (Мочалина) Юлия Олеговна

avatar

Место рождения

Россия город Тула

Дата рождения

18.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1976

Отец: Мочалин Олег Александрович

Мать: Мочалина Лариса Викторовна

Россия город Тула
Бракосочетание
11.08.2001

Муж: Мухин Андрей Александрович

Россия город Тула
Рождение ребёнка
30.12.2007

Сын: Мухин Егор Андреевич

Отец ребёнка: Мухин Андрей Александрович

Россия город Тула
Рождение ребёнка
18.05.2011

Дочь: Маргарита Андреевна

Отец ребёнка: Мухин Андрей Александрович

Россия город Тула
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - терапевт
Место жительства
Неизвестно
Россия город Тула
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close