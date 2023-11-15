Холмогорова (Турушева) Екатерина
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.11.1893
Дата смерти?.03.1953
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1893
Отец: Турушев ?
Мать: Турушева Афанасия
Россия
Рождение ребёнка
06.08.1913
Сын: Холмогоров Григорий
Отец ребёнка: Холмогоров Дмитрий
Рождение ребёнка
08.11.1923
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Холмогоров Дмитрий
д. Старикова, Свердловская область, Россия
Смерть
?.03.1953
Похороны
Неизвестно
старое кладбище г.Каменска-Уральского