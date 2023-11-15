Холмогорова (Турушева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холмогорова (Турушева) Екатерина

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.11.1893

Дата смерти

?.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1893

Отец: Турушев ?

Мать: Турушева Афанасия

Россия
Рождение ребёнка
06.08.1913

Сын: Холмогоров Григорий

Отец ребёнка: Холмогоров Дмитрий

Рождение ребёнка
08.11.1923

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Холмогоров Дмитрий

д. Старикова, Свердловская область, Россия
Смерть
?.03.1953
Похороны
Неизвестно
старое кладбище г.Каменска-Уральского
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