Тихомирова (Русанова) Мария Акимовна
Место рождения
Дата рождения12.01.1875 ст.
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1875 ст.
Отец: Иоаким Порфириев
Мать: Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.
Дочь: Тихомирова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Тихомиров Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1908 ст.
Сын: Тихомиров Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Тихомиров Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.
Сын: Тихомиров Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Тихомиров Иаков Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.
Дочь: Лизунова Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Тихомиров Иаков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1918