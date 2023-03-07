Тихомирова (Русанова) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Русанова) Мария Акимовна

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Место рождения

Поповка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.01.1875 ст.

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1875 ст.

Отец: Иоаким Порфириев

Мать: Анастасия Николаева

Поповка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.

Дочь: Тихомирова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Тихомиров Иаков Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1908 ст.

Сын: Тихомиров Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Тихомиров Иаков Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.

Сын: Тихомиров Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Тихомиров Иаков Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.

Дочь: Лизунова Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Тихомиров Иаков Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Иаков Васильевич

Смерть
Около 1918
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