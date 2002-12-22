Диковенко Николай Васильевич
Место рожденияУССР Донецкая обл.Амвросиевский р-н х.Елизаветовка
Дата рождения02.08.1914
Дата смерти22.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914
УССР Донецкая обл.Амвросиевский р-н х.Елизаветовка
Рождение ребёнка
1938
Сын: Диковенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Анисия Никитична 1-й брак
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
11.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисия Никитична 1-й брак
Рождение ребёнка
05.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Власовна 2-й брак
Награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР награжден орденом "Отечественной войны 2-ст"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Власовна 2-й брак
Смерть
22.12.2002