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Диковенко Николай Васильевич

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Место рождения

УССР Донецкая обл.Амвросиевский р-н х.Елизаветовка

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

22.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1913 г.р.
1919 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: Диковенко Василий Савельевич

Мать: Диковенко Марфа Васильевна

УССР Донецкая обл.Амвросиевский р-н х.Елизаветовка
Рождение ребёнка
1938

Сын: Диковенко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Анисия Никитична 1-й брак

Бракосочетание
1938

Жена: Анисия Никитична 1-й брак

Рождение ребёнка
11.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисия Никитична 1-й брак

Рождение ребёнка
05.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Власовна 2-й брак

Награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР награжден орденом "Отечественной войны 2-ст"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Власовна 2-й брак

Смерть
22.12.2002