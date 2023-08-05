Кызыл-Баштыг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кызыл-Баштыг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саглай

Отец ребёнка: Самбажык

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кууш

Отец ребёнка: Самбажык