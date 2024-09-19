Круглов Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1881 или 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 или 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1906
Мать ребёнка: Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна
с. Большой Могой Астраханского уезда Астраханской
Рождение ребёнка
29.07.1909
Мать ребёнка: Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
16.11.1910
Мать ребёнка: Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
04.09.1914
Дочь: Круглова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна
Смерть
Неизвестно