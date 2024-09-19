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Круглов Федор Федорович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1881 или 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 или 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Круглов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна

с. Большой Могой Астраханского уезда Астраханской
Рождение ребёнка
29.07.1909

Сын: Круглов Леонид Федорович

Мать ребёнка: Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна

Цветное, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Круглов Петр Федорович

Мать ребёнка: Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна

Цветное, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.09.1914

Дочь: Круглова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Круглова (Мамаева) Дарья Сергеевна

Цветное, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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