Данилов Евфимий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1866 ст.
Отец: Данилов Яков Иванович
Мать: Александра Тимофеевна
Бракосочетание
28.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1894 ст.
Мать ребёнка: Миронова Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
14.09.1898 ст.
Дочь: Данилова Ирина Евфимовна
Мать ребёнка: Миронова Агриппина Федоровна
Смерть
Неизвестно