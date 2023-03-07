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Данилов Евфимий Яковлевич

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Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

19.01.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1866 ст.

Отец: Данилов Яков Иванович

Мать: Александра Тимофеевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Жена: Миронова Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
06.03.1894 ст.

Сын: Данилов Федор Евфимович

Мать ребёнка: Миронова Агриппина Федоровна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.09.1898 ст.

Дочь: Данилова Ирина Евфимовна

Мать ребёнка: Миронова Агриппина Федоровна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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