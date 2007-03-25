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Миронов Антон Александрович
Миронов Антон Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.2007
Пол
Мужской
Отец
Миронов Александр Альбертович
1969 г.р.
Мать
Миронова (Ежова) Татьяна Николаевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2007
Отец:
Миронов Александр Альбертович
Мать:
Миронова Татьяна Николаевна
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